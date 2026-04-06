Началась Страстная неделя – самая строгая в Великий пост

Сегодня началась Страстная неделя, которая продлится до воскресенья. Православные верующие в это время вспоминают последние дни земной жизни Иисуса, предательство Иуды, суд Пилата, распятие и смерть Христа, Его сошествие в ад и победа над ним, а затем и воскресение.

Страстная неделя считается самой строгой из всего Великого поста. В эти дни принято больше молиться, посещать храмы, в некоторые дни, например, в Великую пятницу многие верующие вовсе воздерживаются от приема пищи до вечернего богослужения, когда выносят Плащаницу.

В четверг принято проводить уборку и готовить куличи и пасхи, красить яйца, а в субботу – освящать их.

Екатеринбург, Елена Сычева

