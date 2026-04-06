Свердловчане стали чаще расплачиваться по биометрии и QR-коду

Жители Свердловской области все чаще используют некарточные способы безналичной оплаты – QR-коды и сканирование лица.

По данным Уральского управления Банка России, в 2025 году свердловчане совершили более 1,1 миллиарда таких транзакций, что на 27% больше, чем в 2024 году. Объем проведенных операций превысил 37 триллионов рублей.

Наибольшее количество некарточных операций приходилось на интернет-банкинг. Таким способом можно оплатить не только покупку товаров, но также услуги ЖКХ или обучение. За прошлый год количество таких транзакций выросло на треть. При этом наибольший темп прироста наблюдался по платежам с использованием биометрии и QR-кода. Количество транзакций с применением биометрических данных за год выросло в 7 раз, до 9 миллионов, а по QR-коду – в 2 раза, до 147 миллионов.

«В последние два-три года банки активно развивают биометрические сервисы. Оплата лицом стала привычным способом. Кроме того, банки постоянно обновляют парк своих платежных терминалов и расширяют его, чтобы покупатели смогли расплатиться за покупку биометрией не только на кассе магазина, но и, например, в ресторане, через мобильный терминал», – рассказала начальник управления платежных систем и расчетов Уральского ГУ Банка России Светлана Азанова.

По ее словам, расчет по QR-коду выгоден для бизнеса благодаря низким комиссиям. Кроме того, предприниматели серьезно экономят на оборудовании. Покупатели выбирают этот способ, потому что не нужно носить с собой карту.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube