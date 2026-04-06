Мучительницу, которая издевалась над девушкой-инвалидом, приговорили к 9 годам колонии

Карпинский городской суд вынес приговор Наталье Бродовиковой по обвинению в издевательствах над 24-летней девушкой-инвалидом. Мучения сироты были сняты на видео, которое затем попало в интернет. Через несколько дней девушка лишила себя жизни, ее тело обнаружили в реке.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Суд установил, что преступление было совершено в ночь с 16 на 17 мая 2025 года в частном доме. Обвиняемая, будучи пьяной, избила девушку и унизила ее развратными действиями. Суд признал Наталью Бродовикову виновной в двух преступлениях, в том числе по п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, если они повлекли по неосторожности иные тяжкие последствия».

Подсудимая свою вину не признала. Суд приговорил ее к 9,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Также с женщины взыскана компенсация морального вреда – 1 миллион рублей, и материальный ущерб – 80 850 рублей, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Карпинск, Ангелина Сергеева

