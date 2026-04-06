Понедельник, 6 апреля 2026, 12:03 мск

На Урал идут дожди с мокрым снегом, ожидается гололед

К Свердловской области подходит циклон, который принесет пасмурную погоду и повсеместные осадки – дождь, а на севере региона и в горной местности мокрый снег. Дождь начнется уже сегодня вечером, 6 апреля, в юго-западной части области и в течение ближайшей ночи осадки распространятся на север и восток. Днем их интенсивность несколько ослабеет, сообщает Уральский гидрометцентр.

В ближайшие три дня в северных районах Свердловской области ночная температура воздуха будет опускаться ниже 0°. На дорогах вероятна гололедица. Днем температура будет держаться на уровне +8…+13 °С. В Екатеринбурге заморозков не ожидается.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

