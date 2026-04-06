Жога попросил держать на постоянном контроле паводок и природные пожары

Полпред президента РФ Артём Жога провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Одной из основных тем стала ситуация с паводками и природными возгораниями в регионах Уральского федерального округа.

«На сегодняшний день паводковая обстановка в субъектах стабильная, однако прошу не ослаблять контроль и своевременно реагировать на малейшие ухудшения ситуации. Также нужно быть начеку относительно ландшафтных пожаров. Принципиально важно объективно оценивать положение дел и при необходимости оперативно привлекать дополнительные силы и средства для ликвидации возгораний», – подчеркнул Артём Жога.

Отметим, что в регионах Уральского федерального постепенно вводится пожароопасный сезон – он уже действует в Свердловской, Челябинской и Курганской областях.

Кроме того, полномочный представитель Президента России в УрФО отметил необходимость усиления контроля за подготовкой к посевной кампании: проверить запасы семян, горюче-смазочных материалов, удобрений и состояние техники.

Екатеринбург, Елена Васильева

