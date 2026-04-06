Первоуралец отсудил у мэрии 400 тысяч за то, что сломал ногу на скользкой дороге

Свердловский областной суд оставил без изменения решение Первоуральского городского суда о взыскании с мэрии 400 тысяч рублей в пользу мужчины, который сломал ногу, упав в дорожной колее.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, 23 февраля 2024 года около двух часов ночи первоуралец, проходя по внутридворовому проезду между домами по улице Береговой, поскользнулся и упал. В результате падения он получил закрытый сложный перелом ноги. Мужчину отвезли в больницу и срочно прооперировали. За этим последовало длительное лечение и реабилитация, а в июне 2024 года ему сделали повторную операцию.

Мужчина подал в суд на мэрию города, ООО УК «Даниловское» и Первоуральское муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» (ПМУП «ПО ЖКХ»). Истец требовал солидарного взыскания компенсации морального вреда в размере 20 млн рублей, штрафа в 5 млн рублей и возмещения судебных расходов.

Решением суда исковые требования были удовлетворены частично. С администрации Первоуральска взыскана компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей, а также судебные расходы в сумме 4 тысяч рублей.

Администрация Первоуральска подала апелляционную жалобу, настаивая на том, что дорожная деятельность относится к компетенции Управления жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ). Однако областной суд указал, что именно администрация обязана обеспечивать безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, включая их содержание и ремонт.

Доводы ответчика о том, что функции по содержанию дорог делегированы УЖКХ, не освобождают саму администрацию от ответственности за причинение вреда.

Первоуральск, Елена Владимирова

