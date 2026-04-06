Уральцев призывают сдавать мелочь: открыто 1200 точек приема

В Свердловской области стартовала всероссийская акция «Монетная неделя». С 6 по 18 апреля все желающие смогут сдать мелочь в отделениях банков или сетевых магазинах. В обмен деньги можно зачислить на свой счет или поменять на банкноты. В Екатеринбурге работают почти 400 точек приема, еще более 800 – в других населенных пунктах Свердловской области, рассказали в Уральском управлении Центробанка РФ.

Сдать можно любые монеты: потемневшие, поцарапанные, гнутые и даже просверленные. Главное условие – это должны быть современные деньги, выпущенные с 1997 года. Мелочь желательно заранее рассортировать по номиналам, чтобы сократить время на обмен. Ограничений по количеству сдаваемых монет нет. Если вы обращаетесь в банк, то лучше иметь при себе паспорт – документ можем понадобиться при проведении операции. В магазинах паспорта не требуют.

«Монетная неделя» проводится при поддержке Банка России. Акция нужна, чтобы мелкие разменные деньги возвращались в оборот, а не оседали в копилках граждан. Мелочи часто не хватает на транспорте, в магазинах и на почте при расчете наличными. По данным ЦБ, за последние три года жители Свердловской области вернули в оборот более 5 миллионов монет на сумму почти 18 миллионов рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

