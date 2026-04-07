15-летний байкер попал в ДТП, удирая от полиции

В Нижнем Тагиле байкер не остановился по требованию ДПС, и полицейские начали погоню. Водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в бордюрный камень. Нарушителем оказался 15-летний подросток.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, инцидент произошел 6 апреля около 18:30 на ул. Пихтовой. В полиции установили, что мотоцикл «Рэйсер» подростку подарили на Новый год родители, но с условием, что он не будет на нем ездить до 18 лет. Мотоцикл хранился в гараже, о самостоятельной поездке ребенка родные, по их словам, не знали, но ключи были в свободном доступе.

Молодой человек получил травмы различной степени тяжести, его доставили в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила.

На родителей составили протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ – за передачу права управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, они заплатят штраф 30 тысяч рублей. Также родителей привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Семью могут поставить на учет в комиссии ПДН.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube