Охранница помогла украсть с ПНТЗ имущество почти на 40 млн рублей

В Первоуральске осуждены мужчина и женщина, в течение нескольких месяцев похитившие с территории ПНТЗ имущество на сумму более 39,7 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе суда, в списке похищенного – промышленные изделия: фильтры, датчики, кабели, электронные платы, переключатели, модули и другое оборудование.

Женщина по имени Анжелика Васина работала в ЧОПе, охранявшем территорию ПНТЗ. Именно она пропускала автомобиль с похищенным через КПП. При этом доступа к заводским объектам и материальным ценностям она не имела. Краденое имущество вывозил с завода ее сообщник, сотрудник ПМУП ЖКХ Евгений Мещеряков, приезжавший на завод по служебным делам.

Подсудимых признали виновными по трем эпизодам преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере».

Суд назначил Евгению Мещерякову наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 3 года, Анжелике Васиной – лишение свободы на срок 4 года условно, с испытательным сроком 3 года.

Часть похищенного имущества была изъята, благодаря чему материальный ущерб заводу частично возмещен.

Первоуральск, Елена Владимирова

