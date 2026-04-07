«Спецавтобаза» назвала условие, при котором баки можно заменить бесплатно

В Екатеринбурге после зимы регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Спецавтобаза» проводит ревизию контейнерных площадок. Мест для сбора мусора с баками в городе порядка 10 тысяч. И часть контейнеров приходят в негодность, как правило, страдая от рук вандалов, поджигателей или недобросовестных предпринимателей, скидывающих в них строительные отходы, обломки бетона, словом то, от чего баки ломаются. Поврежденные контейнеры «Спецавтобаза» заменяет бесплатно. Только в прошлом году в зоне своего действия регоператор поставил более 5200 новых баков. Но есть условие.

«Собственник площадки, как правило, это УК или ТСЖ, администрация города или района, может приобрести контейнеры самостоятельно или обратиться с заявкой к нам. Контейнеры «Спецавтобаза» предоставляет бесплатно. Главное, чтобы собственник принимал активное участие в подписании актов приема-передачи, а затем и в повышении контроля за происходящим на контейнерной площадке», – сообщил начальник отдела эксплуатации «Спецавтобазы» Марс Суфиев.

В пресс-службе предприятия напомнили, что когда контейнеры выходят из строя, остальные начинают переполняться – число контейнеров на площадке рассчитывается из числа проживающих. «Поэтому важно, чтобы и жильцы также следили за своим имуществом, бережно относились к нему. Задача регионального оператора – вовремя вывезти мусор из контейнеров на площадке. А вот их обслуживание (дезинфекция, дератизация), как и содержание контейнерной площадки в чистоте – задача ее собственника», – подчеркнули на предприятии.

Там напомнили, что мусор «Спецавтобаза» вывозит с контейнерных площадок ежедневно: «Главное, чтобы проезд к бакам не был заблокирован неправильно припаркованными машинами. Следить за этим тоже должны собственники контейнерных площадок, но многое зависит и от самих автомобилистов. Региональный оператор напоминает: мусоровоз – крупногабаритная техника, и проезд во дворах для нее должен быть свободен всегда».

Екатеринбург, Елена Сычева

