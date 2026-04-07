Меньше четверти свердловчан удовлетворены работой своих поликлиник (ИНФОГРАФИКА)

Меньше четверти жителей Свердловской области полностью удовлетворены работой поликлиник, которые они посещают, а две трети удовлетворены только частично.

Такие данные приводит сегодня, в День здоровья, Свердловскстат по данным выборочного наблюдения качества и доступности услуг. Согласно этой информации, на вопрос об удовлетворенности работой поликлиник 64,2% респондентов ответили «удовлетворены не в полной мере», 12,2% – «не удовлетворены», 1,2% не посещают поликлиники. Полностью удовлетворены деятельностью поликлиник только 22,4% свердловчан.

Также Свердловскстат сообщил, что в 2025 году объем платных медицинских услуг в Свердловской области составил 51,2 млрд рублей, санаторно-курортных организаций – 4,1 млрд рублей.

Профилактические медосмотры в 2024 году прошли 2 млн 642 тысячи свердловчан, 67,6% из них – взрослые, 27,1% – дети до 14 лет, 5,3% – подростки 15-17 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

