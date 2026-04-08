На Урале осужденный бежал из колонии-поселения к женщине

В Свердловской области сотрудниками полиции расследуется дело о побеге из колонии-поселения.

Как сообщил «Новому Дню» начальник пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых, ОВД Первоуральска возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя 1992 года рождения. Он совершил побег из-под надзора колонии-поселения, его оправил суд на 2 года и 8 месяцев за серию краж.

По словам Валерия Горелых, выбрав удачный момент, фигурант дела повредил забор, а оказавшись на свободе, добрался через лесной массив до ближайшей трассы, где се в попутную машину. Полиция нашла его в Берёзовском, где в одной из квартир по улице Маяковского проживает знакомая ему женщина. Беглеца задержали и поместили под стражу в колонию-поселение N66 в одну из камер штрафного изолятора. Теперь к сроку за многочисленные хищения чужого имущества следственные органы полиции Первоуральска намерены предъявить задержанному еще и обвинение за побег с территории ГУФСИН. Данное преступление чревато 4 годами реального лишения свободы, добавил Горелых.

Екатеринбург, Елена Васильева

