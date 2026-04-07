Екатеринбург попытались напугать репетицией парада

Жителей Екатеринбурга попытались напугать репетицией парада Победы. В соцсетях неизвестные распространили фейк о якобы введенной в уральской столице «военной тревоге». Авторы вброса проиллюстрировали его фотографиями, сделанными на Вторчермете во время прохода техники к месту репетиции парада.

Представители «Антитеррор-Урал» подчеркнули, что это заведомо ложная информация.

Екатеринбург, Елена Сычева

