С начала весны клещи покусали 238 уральцев

С начала весеннего сезона в Свердловской области зарегистрировано уже 238 случаев нападения клещей на людей. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, наибольшее количество пострадавших – среди жителей Дегтярска, Каменска-Уральского, Слободо-Туринского, Ирбитского, Талицкого, Тугулымского, Камышловского, Пышминского районов.

Против клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено свыше 31 тыс. вакцинаций и 77,4 тыс. ревакцинаций. Санитарные врачи напоминают, что лучшая защита от клещей – вакцинация. Кроме того, при выходе в заведомо опасную территорию нужно применять специальные защитные костюмы или приспособленную одежду, репелленты, проводить взаимные осмотры при выходе на природу, осматривать домашних животных после выгула, не приносить домой свежесобранные цветы и травы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

