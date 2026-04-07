Река Сосьва и ее притоки вскрылись на 2 недели раньше срока

В Свердловской области нарастают паводковые явления, начали вскрываться реки на севере региона.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, за сутки в большинстве рек уровни воды повышались на 5-50 см, в реке Турье подъем был более интенсивный – 73 см. В отдельных притоках Чусовой сформировались пики половодья (около и на 0,4 м выше нормы). В ближайшие дни в связи с выпавшими осадками подъемы уровней могут возобновиться.

Вскрылась Сосьва в среднем течении и ее отдельные притоки (Лобва, Каква) на 12-19 дней раньше средних многолетних сроков. При вскрытии Каквы образовался ледовый затор с подъемом уровня воды на 0,5 м. Подтоплены пойменные участки рек Пышма, Ница, Ирбит (приток Ницы), Мугай (приток Тагила), Сылва, Серебряная (приток Чусовой).

В ДИПе добавили, что уровень воды в Пышме за сутки повысился на 6 см и составил 590 см (опасный уровень – 710). Уровень воды в Нице составляет 542 см (опасный – 740 см). Уровень воды в Туре достиг 286 см, в связи с затоплением низководного моста временно ограничено автотранспортное сообщение с селом Кумарьинское. В селе Николо-Павловское река Тагил поднялась до 229 см (опасный уровень – 400). Подтоплены 2 садовых участка в к/с «Автомобилист 2». Возможно увеличение зоны подтопления до 8 садовых участков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

