Уралуправтодор предупредил о сложной ситуации на дорогах

Завтра, 8 апреля, на территории Свердловской области ожидается снегопад с высотой покрова 7 мм и более, отложение мокрого снега на проводах, гололедица на дорогах. Уралуправтодор предупреждает водителей о неблагоприятной ситуации на трассах.

«Силами подрядных организаций на федеральных трассах ведется круглосуточное дежурство снегоуборочной техники. Будьте внимательны. Не препятствуйте работе дорожной техники. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим. При необходимости в оказании помощи можно позвонить по телефону 8-800-200-63-06», – сообщили в Уралуправтодоре.

По данным Уральского гидрометцентра, сегодня ночью ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь), днем местами небольшие дожди, утром с мокрым снегом, на севере снег, местами сильный. Ветер ночью западный, 2-7 м/с, днем восточный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью -2…+3 °C, при прояснении до -7°, днем 8…13°, на крайнем юге до 18°, на севере -1…+4°. В Екатеринбурге ночью небольшой мокрый снег с дождем, +2°, днем без существенных осадков, +14°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

