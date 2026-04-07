Фонд святой Екатерины доставит благодатный огонь на Урал

Фонд святой Екатерины доставит частицу благодатного огня в Екатеринбург в пасхальную ночь, как и в прежние годы. По традиции, один из главных символов праздника привозят прямо на богослужение в ночь на воскресенье. Но в этом году частица прибудет, скорее всего, чуть позже обычного – из-за конфликта на Ближнем Востоке логистика изменилась. Из Иерусалима огонь привезут в Москву, оттуда спецборт, отправленный Фондом святой Екатерины, и заберет частицу в Екатеринбург.

За чудом схождения благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме каждый год следят миллионы верующих по всему миру. Существует суеверие, по которому если в Великую субботу благодатный огонь не сойдет, наступит время правления антихриста и затем конец света.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

