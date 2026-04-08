Екатеринбург украсят к Пасхе: где можно увидеть огромные цветочные композиции

Екатеринбург готовится к празднику Пасхи, который в этом году выпадает на 12 апреля. По традиции, меценаты украшают город к Христову Воскресению. Так, на улицах будут установлены уникальные цветочные композиции в виде пасхальных яиц. Их можно будет увидеть у часовни святой Екатерины, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Вайнера, а также в спортивном квартале «Архангел Михаил». Украшение города организует Фонд святой Екатерины.

«Еще одна особенность – уникальный пасхальный арт-объект на улице Вайнера, который прямо на глазах жителей будут расписывать художники. Здесь же пройдет детский мастер-класс по украшению пасхальных яиц под руководством профессиональных мастеров», – сообщили в фонде.

Кроме того, ключевые здания Екатеринбурга, проспект Ленина и Макаровский мост будут окрашены в красный праздничный цвет, а на центральных медиафасадах можно будет увидеть праздничные пасхальные ролики.

Традиционно поздравления от фонда получат работники медицинской сферы Екатеринбурга – специально для врачей приготовят и освятят 5000 куличей.

Напомним, меценаты также организуют доставку частицы Благодатного огня в Екатеринбург, в Москву, куда ее привезут прямо из Иерусалима, Фонд святой Екатерины отправит спецборт за лампадкой с символом праздника.

Екатеринбург, Елена Сычева

