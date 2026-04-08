На Урале топит автодороги и мосты (ФОТО)

Из-за паводка в Свердловской области временно перекрывают автомобильные дороги и мосты.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, с вечера 7 апреля ограничено движение на 11 км автодороги «Кушва – Нижняя Тура» в связи с подтоплением проезжей части талыми водами. Уровень воды на затопленном участке составляет около 10 сантиметров. На месте подтопления организовано дежурство экипажей дорожно-патрульной службы. Объехать этот участок можно по Серовскому тракту.

Также введены ограничения в связи с частичным разрушением моста через реку Утка в поселке Перескачка Первоуральского района. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. На подъездах к аварийной зоне установлены соответствующие дорожные знаки и ограничивающие устройства.

«Легковые машины следуют только по одной полосе с предельной осторожностью ввиду нестабильности дорожного полотна в зоне мостовой конструкции. Работают экипажи ДПС, которые проводят информирование граждан, осуществляют контроль за безопасностью участников дорожного движения и оказывают необходимую помощь. Сведений о пострадавших представителям МВД не поступало», – отметил полковник Горелых.

Кушва, Первоуральск, Елена Владимирова

