В Свердловской области затоплены 22 садовых участка, один дом и три моста

К утру 8 апреля в Свердловской области были затоплены 22 приусадебных участка, один дачный дом и три низководных моста, еще один мост разобран на период весеннего половодья, ограничено автотранспортное сообщение с шестью населенными пунктами, где живут 115 человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Свердловской области, больше всего садовых участков затоплено на реке Чусовой: одиннадцать – в поселке Билимбай и еще пять – в поселке Староуткинск. Шесть садов затопила река Черная: четыре – в поселке Сагра, еще два – в СНТ «Автомобилист-2» под Нижним Тагилом.

С 7 апреля 2026 затоплен низководный мост через Туру в селе Жуковском, временно ограничено транспортное сообщение с селом Кумарьинским, где проживает 10 человек.

Сегодня прогнозируется затопление еще 36 приусадебных участков – 28 в Староуткинске, шести – в СНТ «Автомобилист», двух – в Сагре.

Первоуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube