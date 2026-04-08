В Екатеринбурге отремонтируют участок проспекта Космонавтов длиной 1,4 км

В этом году в Екатеринбурге продолжится ремонт самой длинной улицы в городе – проспекта Космонавтов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, подрядная организация приведет в порядок участок проспекта от улицы Машиностроителей до Турбинной протяженностью 1 370 метров и общей площадью 37 560 кв. метров. Ремонт этого объекта обойдется бюджетам региона и муниципалитета более чем в 151 млн рублей.

В мэрии напоминают, что в 2023 году был отремонтирован участок магистрали от выезда из Екатеринбурга в сторону Верхней Пышмы до улицы Шефской, в 2024 году – на участке от Шефской до Старых Большевиков, в 2025 – от Старых Большевиков до Машиностроителей. Общая длина проспекта Космонавтов – 9,8 км.

Екатеринбург, Елена Владимирова

