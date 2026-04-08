Началась регистрация на площадки «Тотального диктанта»

В Екатеринбурге началась регистрация на офлайн-площадки «Тотального диктанта» – записаться на участие в ежегодной акции по повышению грамотности можно на официальном сайте. В уральской столице в этом году будет действовать 31 площадка: это библиотеки, школы, торговые центры, университеты, Домжур, зоопарк и Ельцин-центр. На некоторых площадках число мест ограничено, а в часть вообще не получится попасть – они будут работать только «для своих», в закрытом режиме. Например, написать диктант в Областном медколледже получится только у его учащихся.

«Тотальный диктант» в этом году пройдет 18 апреля, в 13:00. Автор текста – писатель Алексей Варламов.

Екатеринбург, Елена Сычева

