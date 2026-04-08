Пассажиры аэропорта Кольцово смогут отправить космические открытки

«Почта России» совместно с аэропортом Кольцово проводят просветительскую акцию, посвященную Дню космонавтики. В четверг, 9 апреля, все желающие могут отправить эксклюзивные почтовые открытки из воздушной гавани в любую точку России. Для них это будет бесплатно. Доставка будет организована так, чтобы все открытки пришли адресатам точно в праздник, 12 апреля.

«Для акции подготовлен ограниченный тираж акварельных открыток, созданных художницей Ольгой Глушковой. На них изображен реальный самолет-легенда БИ-1 – первый советский истребитель с жидкостным ракетным двигателем, полноразмерный макет которого встречает пассажиров у входа в аэровокзал. Этот самолет проходил испытания именно в Кольцово в годы Великой Отечественной войны. В воздух инновационную машину поднял Герой Советского Союза Григорий Бахчиванджи. Технологии, которые впервые начали применяться на этом самолете, позднее использовались при создании двигательных установок для космического корабля «Восток». Первый космонавт планеты Юрий Гагарин прямо связывал полет Бахчиванджи с успехом 12 апреля 1961 года», – рассказали в пресс-службе «Почты России».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube