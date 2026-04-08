На севере Свердловской области похолодает до -21

Вторая половина недели в Свердловской области будет почти по-зимнему холодной. Самым морозным днем станет пятница.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, сегодня ночью будет облачно, на севере области пойдет снег, ночью местами сильный. На юге небольшие, местами умеренные осадки, дождь, мокрый снег. В отдельных районах образуется временный снежный покров. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура ночью 0…+5 °C, на севере -2…-7°, на крайнем севере до -12°, завтра днем +3…+8°, на крайнем юге до 13°, на севере -3…+2°, в Екатеринбурге ночью слабый дождь, +4°, днем дождь, переходящий в снег, +7°.

В ночь на 10 апреля температура воздуха опустится до -3…-8°, севере до -13°, на крайнем севере до -16…-21°, днем потеплеет до +1…+6°. В Екатеринбурге ночью снег, -4°, днем небольшой мокрый снег, +2°.

11 апреля ночью местами снег, температура -1…-6°, на севере -8…-13°, днем 6…11°, в Екатеринбурге ночью снег, -2°, днем без существенных осадков, +8°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

