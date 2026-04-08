Центр Екатеринбурга перекроют на время Пасхального крестного хода

В воскресенье, 12 апреля, по Екатеринбургу пройдет Пасхальный крестный ход. В это время движение транспорта будет ограничено.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, традиционно Пасхальное шествие пройдет от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-памятника на Крови.
Для этого планируется закрытие движения транспорта 12 апреля с 16:00 до 18:00 на следующих участках:
– по улице Розы Люксембург, от Свято-Троицкого кафедрального собора до Куйбышева;
– по улице Куйбышева, от Розы Люксембург до Гоголя;
– по Гоголя, от Куйбышева до Малышева;
– по Малышева, от Гоголя до Пушкина;
– по Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;
– по Ленина, от Пушкина до Толмачева;
– по Толмачева, от Ленина до Первомайской;
– по улице Царской, от Первомайской до Храма-памятника на Крови (улица Царская, 10).
Екатеринбург, Елена Владимирова
