Центр Екатеринбурга перекроют на время Пасхального крестного хода

В воскресенье, 12 апреля, по Екатеринбургу пройдет Пасхальный крестный ход. В это время движение транспорта будет ограничено.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, традиционно Пасхальное шествие пройдет от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-памятника на Крови.

Для этого планируется закрытие движения транспорта 12 апреля с 16:00 до 18:00 на следующих участках:

– по улице Розы Люксембург, от Свято-Троицкого кафедрального собора до Куйбышева;

– по улице Куйбышева, от Розы Люксембург до Гоголя;

– по Гоголя, от Куйбышева до Малышева;

– по Малышева, от Гоголя до Пушкина;

– по Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;

– по Ленина, от Пушкина до Толмачева;

– по Толмачева, от Ленина до Первомайской;

– по улице Царской, от Первомайской до Храма-памятника на Крови (улица Царская, 10).

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube