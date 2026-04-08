В 10 уральских школах введут оценки за поведение

Пилотный проект по тестированию оценок за поведение введут с 1 сентября в 10 образовательных учреждениях Свердловской области.

Как сообщили в ДИПе, участниками эксперимента станут екатеринбургские школы № 30 и № 74, гимназия № 161 и школа № 200 с углубленным изучением отдельных предметов. В Ирбите к проекту присоединится школа № 5 имени Героя Российской Федерации И.О. Родобольского и школы № 9 и № 10, а в Каменске-Уральском – СОШ № 21, СОШ № 30 и основная общеобразовательная школа № 27 с интернатом.

«Хочу отметить, что проект нацелен не на ужесточение контроля, а на поддержку развития личностных качеств учеников и создание благоприятной образовательной среды. Ранее апробация проекта прошла в 89 школах 7 регионов России, где предлагались три модели оценивания. Итоговая модель пока не утверждена, вскоре ожидаем информацию от Министерства просвещения. Методическое сопровождение апробации в нашем регионе обеспечит Институт развития образования Свердловской области», – пояснила министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.

Планируется, что при выставлении оценки по поведению будут учитываться соблюдение учеником дисциплины: приход на уроки без опозданий, использование мобильного телефона. Также в число критериев войдут умение работать в команде, разрешать конфликты, проявлять эмпатию и личностные качества.

Екатеринбург, Елена Владимирова

