Часть природного парка «Оленьи ручьи» закрыта для посетителей из-за клещей

Часть природного парка «Оленьи ручьи» закрыли до 1 июля в связи с высокой активностью клещей.

Администрация парка на своей странице «ВКонтакте» сообщает, что закрыты маршруты по левому берегу реки Серги – от скалы Дыроватый Камень до пещеры Большой Провал, далее через Митькины озера до скалы Карстовый Мост; от скалы Светлая в сторону скалы Священник; от скалы Вдохновения в сторону скалы Священник; от скалы Карстовый Мост в сторону скалы Священник; а также маршрут в южной части парка.

Доступны для прогулок маршруты правого берега реки Серги: п. Бажуково – скала Светлая – скала Дыроватый Камень – п. Бажуково; п. Бажуково – скала Карстовый Мост – п. Бажуково.

Нижние Серги, Елена Владимирова

