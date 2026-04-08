«Лига Б, где Б – это «Бооооже мой, какой замечательный футбол». Игрок «Урала-2» дал запоминающееся послематчевое интервью

Футболист екатеринбургского клуба «Урал-2», выступающего в Лиге Б, Илья Скоропупов дал послематчевое интервью, которое мгновенно завирусилось в соцсетях.

«Хорошая игра. Все было хорошо. Наша команда классная. Противника команда тоже хорошая. Но не такая хорошая, как у нас, у нас получше», – сказал журналистам Скоропупов.

Спортсмен второй раз вышел за профессиональную команду, до этого выступая за клуб, который играет в Медиалиге. По всей видимости, в новом амплуа ему понравилось: «Понял, что Вторая лига Б, где Б – это «Бооооже мой, какой замечательный футбол», – рассказал Скоропупов.

Также он заметил, что отличие от предыдущей лиги, в которой он выступал, это возраст игроков. «У некоторых еще нет паспортов, а некоторым пока не продают напитки покрепче», – добавил спортсмен.

Екатеринбург, Елена Сычева

