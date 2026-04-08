Ушел из жизни известный уральский археолог Алексей Зыков

В Екатеринбурге 7 апреля скончался историк и археолог, старший научный сотрудник Центра археологии эпохи металла Алексей Зыков. Ученому, которого называют одним из лидеров археологической науки на Урале, было 65 лет.

Алексей Зыков был ведущим исследователем средневековья Западной Сибири. Его научным интересом была черная металлургия и металлообработка, военное дело и особенности культурогенеза. Он участвовал в множестве экспедиций по археологическим памятникам региона – Барсова Гора, Сайгатино, Искер, Рачевское городище, легендарный Эмдер (его называют Сибирской Троей), городища Орбита и Шеркалы.

«Участвуя в этих исследованиях, он с завидной регулярностью превращал полученный материал в строго организованный, проработанный до мельчайших деталей источник. По количеству опубликованных им монографий, в том числе в соавторстве, он – один из лидеров среди археологов региона. Принципиальный до категоричности, смело отстаивающий свои убеждения во благо научной истины, в то же время добрый и отзывчивый, Алексей Павлович щедро делился своими знаниями и опытом с коллегами из разных центров Урала и Сибири. Благодарность к нему и память о нем навсегда останутся с нами», – сообщили в Институте истории и археологии УрО РАН.

Соболезнования коллегам и родным Алексея Зыкова поступают из Тюмени и Ижевска, где много работал ученый. «Вклад Алексея Павловича в археологическое и историческое изучение территорий Урала и Западной Сибири велик, как велика палитра его научных интересов – кузнечное производство, военная археология, фортификационное искусство, сибирские городки, мировоззрение и вопросы культурогенеза. В этом наследии залог памяти об ученом, исследователе и просто фантастически увлеченном и добром человеке», – говорится в сообщении от имени коллектива археологов Удмуртского государственного университета.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

