Под Алапаевском мотоциклист без прав съехал в пожарный водоем и утонул (ФОТО)

В поселке Санкино под Алапаевском вечером 8 апреля погиб мотоциклист.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, 48-летний мужчина на мотоцикле «ИЖ Планета» не справился с управлением, упал в пожарный водоем и утонул.

Полиция выяснила, что прав на управление мотоциклом у погибшего не было, кроме того, транспортное средство не было зарегистрировано в Госавтоинспекции.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, в рамках которой будет проведено освидетельствование погибшего на состояние опьянения, а также установлена точная причина смерти.

Алапаевск, Елена Владимирова

