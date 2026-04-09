Под Алапаевском мотоциклист без прав съехал в пожарный водоем и утонул (ФОТО)

В поселке Санкино под Алапаевском вечером 8 апреля погиб мотоциклист.
Как сообщили в пресс-службе облГАИ, 48-летний мужчина на мотоцикле «ИЖ Планета» не справился с управлением, упал в пожарный водоем и утонул.
Полиция выяснила, что прав на управление мотоциклом у погибшего не было, кроме того, транспортное средство не было зарегистрировано в Госавтоинспекции.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, в рамках которой будет проведено освидетельствование погибшего на состояние опьянения, а также установлена точная причина смерти.
Алапаевск, Елена Владимирова
