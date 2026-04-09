Судебные приставы опечатали ТЦ в Лесном

В закрытом городе Лесном по решению суда приостановили деятельность ТЦ «Калейдоскоп».

Как сообщили в пресс-службе ГУФСПП, иск о временном закрытии торгового центра подал прокурор города в интересах неопределенного круга лиц – на объекте выявлены нарушения правил пожарной безопасности.

Судебные приставы выехали в ТЦ и вручили его руководителю требование о немедленном приостановлении эксплуатации помещений. Входные двери опечатаны.

Лесной, Елена Владимирова

