ЕВРАЗ направит 4 млн рублей на поддержку общественных инициатив в Качканаре

ЕВРАЗ окажет поддержку проектам инициативного бюджетирования, реализуемым в 2026 году на территории Качканарского муниципального округа. На софинансирование инициатив граждан компания направит 4 млн рублей.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе уральского дивизиона компании, в 2026 году при участии ЕВРАЗа в 12-м микрорайоне будет обустроена общественная территория, где появятся футбольное поле с искусственным покрытием, велопарковка и клумбы. В 8-м микрорайоне построят зону отдыха «Мир вокруг света» с детской горкой, скамейками, урнами и пешеходными дорожками. На территории бывшего корта в 10-м микрорайоне будет обустроено поле для мини-футбола в рамках проекта «Спорт в каждый двор». Детская школа искусств получит цифровое пианино, набор перкуссионных инструментов и гимнастическое оборудование для профильного кабинета гимнастики и ритмики.

«Превращение Качканара в современный и комфортный город – это наша общая задача. ЕВРАЗ поддерживает такие проекты, потому что они отвечают на реальные запросы жителей, позволяют совместно формировать комфортную среду, в которой хочется жить и работать», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

«Сотрудничество с ЕВРАЗом в рамках инициативного бюджетирования показывает, как может развиваться эффективное партнерство бизнеса, общества и власти. Когда компания, администрация и жители совместно определяют приоритеты и объединяют ресурсы, результаты становятся более адресными и востребованными. Такой формат позволяет реализовывать проекты, которые действительно улучшают качество жизни в городе», – отметил глава Качканарского муниципального округа Андрей Ярославцев.

Поддержка местных инициатив – часть долгосрочной стратегии ЕВРАЗа по развитию территорий присутствия. В 2024-2025 годах компания выделила на реализацию инициативных проектов в Качканаре порядка 8 млн рублей. Средства направлены на обустройство спортивных и детских площадок, оснащение учреждений образования и культуры цифровым оборудованием и мебелью, приобретение спортивного и музыкального инвентаря, модернизацию городской библиотечной системы, реализацию экологических проектов.

Качканар, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

