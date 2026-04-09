Строители на несколько дней ограничат движение по Тюменскому тракту

С 9 по 14 апреля на Тюменской трассе в районе обхода города Богдановича будут проводиться дорожные работы с реверсивным движением.

Как сообщили в пресс-службе Уралуправтодора, движение на участке Р-351 км 106+444 будет ограничено с 08:00 до 18:00 часов 9, 10, 13 и 14 апреля.

«Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы. Уточнить актуальную информацию можно по телефону: 8-800-200-63-06», – сообщили в Уралуправтодоре.

Богданович, Елена Владимирова

