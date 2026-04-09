Главный гаишник Екатеринбурга высказался о курьерах на электросамокатах: «Если убрать их на дороги, будет как во Вьетнаме»

Госавтоинспекция не может запретить курьерам ездить на электровелосипедах и самокатах по тротуарам, так как для них нет законодательного ограничения. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник ГИБДД Екатеринбурга Роман Ярыш.

«Электровелосипеды по мощности приравниваются к средствам индивидуальной мобильности. На них распространяется статья 24.8 ПДД. Они могут ехать по тротуарам и правому краю проезжей части. Это щепетильный вопрос. Конечно, хотелось бы их убрать [с тротуаров]. Но куда их убрать? Если они будут по дорогам ездить, у нас тогда будет «лучше», чем во Вьетнаме. Проводим профилактические беседы с водителями электровелосипедов, объясняем, что нужно выбирать для движения широкие тротуары, чтобы не мешать пешеходам. Пока так», – прокомментировал полицейский.

Роман Ярыш отметил, что инспекторы постоянно проводят рейды по СИМ. Как показывает практика, доставщики на электровелосипедах даже не имеют понятия о правилах дорожного движения. Например, могут выехать на среднюю полосу проезжей части или не спешиваются на переходах. Иногда это приводит к печальным последствиям.

«У нас регистрировались ДТП с курьерами. Одно произошло на перекрестке Малышева – Софьи Ковалевской. Водитель электросамоката выехал на запрещающий сигнал светофора, попал под грузовик. В результате стал «двухсотым», – привел пример начальник Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

