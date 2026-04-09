На трассе под Белоярским столкнулись три автомобиля (ФОТО)

Сегодня в 11:15 на 39 км автодороги Екатеринбург – Тюмень в Белоярском районе случилось массовое ДТП.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, водитель «Хонды» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями «ГАЗ» и «Вольво». В результате аварии пострадали три человека: водитель «Хонды», а также водитель и пассажир «ГАЗ». Их доставили в больницу.

В ходе опроса водитель «Хонды» пояснил сотрудникам полиции, что заснул за рулем. При проверке документов установлено, что водитель автомобиля «ГАЗ» ранее был лишен права управления транспортными средствами.

На месте происшествия организовано реверсивное движение, сотрудники Госавтоинспекции регулируют транспортный поток для обеспечения безопасного проезда.

Фото ГИБДД

Белоярский, Елена Владимирова

