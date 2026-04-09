В Екатеринбурге расширят запретные зоны для самокатов и установят знаки

Мэрия Екатеринбурга готовит новые ограничения для уличных электросамокатов. В городе появится еще 12 территорий, где будет запрещен проезд на СИМ – в основном, это парки и набережные. Общее количество запретных зон для самокатов увеличится до 22, сообщил на пресс-конференции начальник отдела организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Владимир Галаков.

Кроме того, в городе появятся дорожные знаки «Движение на СИМ запрещено». Дополнительно власти предложили сервисам кикшеринга рассмотреть возможность ограничения скорости самокатов до 20 км/ч, в отдельных зонах – до 10 км/ч. Также мэрия запретит размещать электросамокаты возле образовательных учреждений на расстоянии ближе 100 метров. По словам Галакова, именно это требование чаще всего игнорируют операторы кикшеринга. Еще один компромисс, которого пытаются добиться городские власти, – это снижение общего количества уличных самокатов до 15 тысяч штук (не более 5 тысяч СИМ от каждого оператора). В этом сезоне, который стартовал с 1 апреля, на улицы Екатеринбурга уже выведено 16 тысяч.

Начальник городской Госавтоинспекции Роман Ярыш сообщил, что уже регистрируются нарушения и даже ДТП с участием самокатов. Так, 6 апреля на улице Вайнера возле ТЦ «Европа» самокатчик наехал на ребенка и скрылся. Полицейский напомнил, что сервисы кикшеринга самостоятельно выявляют нарушителей среди пользователей, но не всегда блокируют их аккаунты.

«К сожалению, не у всех [операторов] это стопроцентно проходит. Нарушителям приходят только штрафы. А если будут блокировать аккаунт – все, движения больше нет. И нарушитель, подходя к другому самокату, уже не смог бы им воспользоваться. Тогда, наверное, человек задумается», – отметил Ярыш.

Напомним, в Екатеринбурге работают три сервиса кикшеринга: «Яндекс Go», Whoosh и «Юрент». В 2023 году мэрия заключила с ними соглашение о сотрудничестве, которое, как отметил Владимир Галаков, не всегда исполняется.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

