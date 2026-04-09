Реконструкция Екатеринбургского цирка завершена на 55%

Строители приступили к финишной отделке входной группы Екатеринбургского цирка. Реконструкция здания началась в 2023 году, на сегодняшний день ее готовность составляет 55%, сообщает пресс-служба Росгосцирка.

Сейчас специалисты проводят облицовку входной группы, мраморных колонн и декорирование потолков. Одновременно выполняются работы по монтажу инженерных и слаботочных систем. После завершения реконструкции в фойе появятся просторные зоны для гостей, обновятся гардероб и зрительный зал, в котором установят новые комфортные кресла. Также в зрительном зале увеличится ширина проходов между рядами, на манеже появится новое покрытие, а под обновленным куполом рабочие смонтируют современное световое и звуковое оборудование.

В обновленном здании цирка также увеличатся количество и размер помещений для содержания животных. На прилегающей территории уже возведена новая пристройка площадью более 1,5 тысячи кв. м, в которой сейчас обустраиваются денники для лошадей.

«В ходе реконструкции цирка в Екатеринбурге сохранены основные несущие конструкции здания. Общая площадь его территории составляет около 20 тысяч кв. м. Важной частью реконструкции стала модернизация технологического оборудования, что позволит сделать представления еще более зрелищными и современными. Зрительный зал на 1,9 тыс. мест с амфитеатром и манежем также станет более удобным и комфортным для посетителей», – сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

