У Зеленой Рощи разбирают мойку, офисник – следующий (ФОТО)

В Екатеринбурге с 1 апреля перестала работать автомойка «Аквагейзер» на улице Шейнкмана. Рабочие приступили к разбору конструкций. Здание будет демонтировано полностью, передает «Новый День». Сроки работ пока не уточняются.

По данным агентства, в очереди на демонтаж – соседнее офисное здание с наземной парковкой. Пока неизвестно, для чего именно расчищают территорию, однако пять лет назад уральские меценаты не исключали возможности строительства парка на этом месте. Планировалось, что аллею возле Дворца спорта расширят и сделают там современную зеленую зону. Проектированием занималась та же компания, что разрабатывала документацию для краснодарского парка Галицкого.

Екатеринбург, Елена Сычева

