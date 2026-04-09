российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 9 апреля 2026, 15:06 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

У Зеленой Рощи разбирают мойку, офисник – следующий (ФОТО)

В Екатеринбурге с 1 апреля перестала работать автомойка «Аквагейзер» на улице Шейнкмана. Рабочие приступили к разбору конструкций. Здание будет демонтировано полностью, передает «Новый День». Сроки работ пока не уточняются.

По данным агентства, в очереди на демонтаж – соседнее офисное здание с наземной парковкой. Пока неизвестно, для чего именно расчищают территорию, однако пять лет назад уральские меценаты не исключали возможности строительства парка на этом месте. Планировалось, что аллею возле Дворца спорта расширят и сделают там современную зеленую зону. Проектированием занималась та же компания, что разрабатывала документацию для краснодарского парка Галицкого.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Фоторепортаж,