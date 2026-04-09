На месте легендарной прачечной началась стройка (ФОТО)

В Екатеринбурге на углу улиц Шейнкмана и Радищева, где раньше находилась легендарная прачечная «Новость», началось строительство нового объекта. В пресс-службе администрации города сообщили «Новому Дню», что там появится административное здание с паркингом.

Чуть дальше, вверх по Шейнкмана, также скоро начнется стройка – там будут возводить новое здание начальной школы № 5. Сейчас корпус находится на перекрестке Шейнкмана и Народной Воли, однако здание очень старое, и его решили снести. Вместо него, в свою очередь, хотят построить детский сад № 347, а вместо нынешнего детсада – корпус коммерческой клиники.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube