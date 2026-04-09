На трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск столкнулись три автомобиля

На 143-м км трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск в Алапаевском районе временно ограничено движение в связи с массовым ДТП. Как сообщает пресс-служба облГАИ, столкнулись три транспортных средства. Четверых человек в настоящий момент осматривают медики, оказывают им помощь.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства произошедшего. По факту ДТП назначено проведение проверки.

Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать маршруты с учетом этой информации. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Алапаевск, Елена Владимирова

