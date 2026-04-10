Ограничения в аэропорту Кольцово сняты

Росавиация сняла временные ограничения в аэропорту Кольцово, он работает в штатном режиме.
Как сообщили в пресс-службе Кольцово, авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику. Пассажиров просят уточнять фактическое время выполнения рейсов в авиакомпаниях. Актуальная информация о времени вылета размещена на онлайн-табло аэропорта и сайтах авиаперевозчиков.
Компания «Уральские авиалинии» сообщила, что перенесено на более позднее время вылета следующих рейсов: U6-264, U6-262 в Москву; U6-773 в Стамбул.
Напомним, ограничения в екатеринбургском международном аэропорту Кольцово были введены 10 апреля в 06:09 по местному времени.
.
Екатеринбург, Елена Владимирова
