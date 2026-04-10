российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 10 апреля 2026, 09:28 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Кольцово задержали 30 кг медицинских товаров из Китая (ФОТО)

Фото: Уральское таможенное управление

Инспекторы таможенного поста Кольцово задержали пассажира из Китая, который пытался провезти медицинские препараты, приборы и комплектующие к ним общей массой более 30 кг, не посчитав нужным их задекларировать.

Как рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления, пассажир пояснил, что работает в одной из тюменских клиник, где оказывают услуги традиционной китайской медицины, и товары вез для использования в работе.

«Ассортимент, количество товаров и пояснения самого мужчины говорят о том, что все это – товары не для личного использования, и их необходимо декларировать – пояснил начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Сергей Боровик. – Теперь же в отношении иностранного гражданина возбудили дело об административном правонарушении – недекларирование товаров. А это, после оценки, грозит штрафом от половинной до двукратной их стоимости».

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,