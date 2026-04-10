В Кольцово задержали 30 кг медицинских товаров из Китая (ФОТО)

Инспекторы таможенного поста Кольцово задержали пассажира из Китая, который пытался провезти медицинские препараты, приборы и комплектующие к ним общей массой более 30 кг, не посчитав нужным их задекларировать.

Как рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления, пассажир пояснил, что работает в одной из тюменских клиник, где оказывают услуги традиционной китайской медицины, и товары вез для использования в работе.

«Ассортимент, количество товаров и пояснения самого мужчины говорят о том, что все это – товары не для личного использования, и их необходимо декларировать – пояснил начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Сергей Боровик. – Теперь же в отношении иностранного гражданина возбудили дело об административном правонарушении – недекларирование товаров. А это, после оценки, грозит штрафом от половинной до двукратной их стоимости».

