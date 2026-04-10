Снег – это ненадолго. В выходные на Урале потеплеет

Свердловскую область захватил холодный антициклон, который принес снег и морозы до -15 °C. Но уже в ближайшие выходные в регион вернется теплая погода.

Как сообщает синоптик Алексей Пулин в канале «Погода в Екатеринбурге», в пятницу атмосферный фронт будет медленно сдвигаться от юга к северу области. В ночь на субботу влияние антициклона усилится, фронт будет размываться и осадки прекратятся. К утру 11 апреля по области ожидаются обширные прояснения, а днем, благодаря апрельскому солнцу, ощутимо потеплеет.

В Екатеринбурге в выходные по ночам будет сохраняться температура около 0°, днем воздух прогреется до +9…+12°. А уже на следующей неделе прогнозируется потепление до +16°.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube