Силягин уступил Иглесиасу в поединке за титулы чемпиона мира IBF и IBO

Уральский спортсмен RCC Павел Силягин не смог перебоксировать Ослейса Иглесиаса на турнире в канадском Монреале. На кону были сразу два чемпионских пояса – IBF и IBO.

Кубинец очень остро начал бой, сразу стал попадать и наносить урон. Павел включился к третьему раунду, забрал несколько отрезков, однако в перерыве между 8 и 9 раундами угловые Силягина увидели травму в районе глаза, которая несла опасность для здоровья нашего боксера. Тренерский штаб принял единственно верное решение – отказаться от продолжения поединка.

Екатеринбург, Елена Сычева

