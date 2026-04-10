Летом из Екатеринбурга можно будет улететь в Астрахань, Грозный и Ставрополь

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово появились новые направления в летнем расписании – это Астрахань, Грозный и Ставрополь. Рейсы будет выполнять Red Wings.

Так, в Ставрополь перевозки начнутся с 1 мая, вылеты из Кольцово будут по пятницам раз в неделю. С 1 июня также добавятся вылеты по понедельникам.

В Грозный можно будет улететь с 6 мая – рейсы запланированы еженедельно по средам.

В Астрахань полеты начнутся со 2 июня – по вторникам, а с 4 июля будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и субботам.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube