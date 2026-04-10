Под Нижним Тагилом из-за паводка частично обрушилась плотина

В Гороноуральском муниципальном округе введен режим ЧС: на Нижне-Лайском водохранилище в селе Лая частично обрушилась плотина. Как сообщает региональное МЧС, причиной обрушения стало обильное таяние снега. Оно вызвало подъем воды и и привело к разрушению плотины. По верху гидросооружения проходит автомобильная дорога, которая связывает село Лая с Гороноуральским. Движение по ней пока невозможно. К ликвидации ЧС привлечено 15 человек и 4 единицы техники.

По предварительной информации, пострадавших нет, эвакуация не требуется.

В состояние готовности приведен пункт временного размещения на 100 мест в Лае на базе Горноуральского центра культуры, а также два резервных ПВР – в Синегорском и Николо-Павловском, общей вместимостью 210 мест. Для доставки жителей в эти пункты в случае необходимости зарезервирован школьный автобус.

По данным МЧС региона, паводковая ситуация в области пока остается напряженной: за последние сутки подтоплено 7 приусадебных участков в поселке Евстюниха под Нижним Тагилом, 4 низководных моста в Слободо-Туринском и Ирбитском районах, участок дороги в поселке Подгарничном (Серовский округ). Нарушено транспортное сообщение с 14 населенными пунктами.

Всего с начала паводка на Среднем Урале затоплен 1 жилой дом, 39 приусадебных участков, 7 низководных мостов, ограничено автотранспортное сообщение с 20 населенными пунктами, в которых проживают 1645 человек. В числе пострадавших территорий – поселки Билимбай, Староуткинск, Сагра, Евстюниха, Подгарничный, села Туринская Слобода, Куминовское, Городище, Жуковское, Яр и Елань, деревни Заселина, Гуни и Макуй, а также СНТ «Автомобилист-2» в Горноуральском округе. В последнем населенном пункте 10 апреля прогнозируется подтопление еще 6 приусадебных участков.

Нижний Тагил, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube