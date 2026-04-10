Стартовал прием заявок на соревнования для детей, которые справились с онкологией, и их братьев и сестер

Открылся прием заявок на III соревнования «Я ПОБЕДИТЕЛЬ» для детей, которые прошли лечение от онкологических заболеваний и достигли устойчивой ремиссии, а также их родных братьев и сестер. Мероприятие состоится 22 мая. Благотворительный фонд «Дети России» уже регистрирует первых участников.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе фонда «Дети России», дети, которые прошли лечение, будут состязаться в личном зачете по пяти видам спорта: легкая атлетика, плавание, стрельба, шашки и настольный теннис. Те, кто подаст заявку на соревнования с братом или сестрой, смогут побороться за победу в двух командных видах: эстафета и стрельба. В прошлом году на спортивную арену вышли 104 ребенка в возрасте 7-16 лет.

Параллельно со спортивными площадками работают и творческие мастерские. Вместе с волонтерами дети создают поделки и сувениры, изучают азы робототехники, играют и развлекаются. Состязания традиционно начинаются с праздничной церемонии открытия и завершаются награждением и дискотекой. Победители получают награды, все участники – памятные призы.

«Радость, заряд энергии. Новые пути для роста, развития, поиска себя. Все это, по отзывам участников, дают им соревнования «Я ПОБЕДИТЕЛЬ». Мы с предвкушением теплых встреч и ярких состязаний отрыли регистрацию. – Поделилась Юлия Нутенко, директор фонда «Дети России». – Приглашаем всех, кто слышал об этих соревнованиях, сомневался, не решался выйти на старт, все-таки попробовать. Ждем заявок!»

О важности таких мероприятий в спортивной и социально-психологической реабилитации участников говорят не только психологи, но и врачи. Положительные эмоции помогают восстановиться после сложного лечения. Для многих ребят соревнования «Я ПОБЕДИТЕЛЬ» стали началом спортивных увлечений и помогли скорее адаптироваться к жизни после выхода из стен клиники.

Присоединиться к проекту может каждый: стать партнером, волонтером, принять участие в организации мастер-классов, – для этого нужно связаться с фондом по телефону: 8-800-100-19-29 или электронной почте deti99@mail.ru.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube