Бывший депутат получил 8 лет колонии строгого режима за взятку

Ревдинский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему депутату думы Дегтярска Илье Хисамову. Он признан виновным в даче взятки сотруднику городского управления ЖКХ (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Как установил суд, преступление было совершено в период с 11 апреля по 24 июня 2025 года. Хисамов передал чиновнику 185 тысяч рублей в обмен на общее покровительство подрядчику, который выполнял муниципальные контракты. Экс-депутат полностью отрицал вину. Однако его причастность была установлена по совокупности доказательств, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Илья Хисамов приговорен к лишению свободы на срок 8 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в десятикратном размере взятки. На его имущество наложен арест. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото: Ревдинский суд

Ревда, Ангелина Сергеева

