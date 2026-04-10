Свердловская область вошла в топ-10 по онлайн-активности школьников перед ЕГЭ

Свердловская область заняла 7-е место среди регионов России по интересу к профильным сайтам для подготовки к госэкзаменам. Как подсчитали аналитики «Мегафона», с января по март мобильный трафик на сайты с тренировочными тестовыми заданиями вырос на 30% по сравнению с прошлым годом.

В списке самых популярных сайтов у свердловчан – государственные и коммерческие платформы, на которых можно подобрать будущую специальность с учетом баллов, увидеть информацию о вузах и пройти пробные тесты. В тройке наиболее востребованных – «Вузопедия», ресурс Федерального института педагогических измерений и «4ЕГЭ».

Как подчеркнули в пресс-службе компании, выпускники активно пользуются для совершенствования своих знаний нейросетями. Старшеклассники используют нейросети для того, чтобы сформировать индивидуальную программу обучения с акцентом на темы, которые требуют более детального изучения.

Виртуальные помощники умеют придумывать интерактивные упражнения, дают обратную связь в реальном времени и адаптируются под особенности восприятия информации конкретным человеком.

«С приходом весны юные жители Свердловской области стали особенно интенсивно готовиться к выпускным экзаменам, используя для этого все возможные цифровые ресурсы. Наша задача – сделать этот сложный этап, через который проходит каждый выпускник, максимально комфортным. Для прохождения тестовых заданий и поиска информации абоненты могут использовать не только мобильный, но и стационарный доступ к сети. Сейчас наш фиксированный интернет доступен для подключения уже в 71 населенном пункте региона», – прокомментировал директор «Мегафона» в Свердловской области Алексей Женихов.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube