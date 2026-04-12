Самый заслуженный телескоп на Урале работает уже 60 лет (ВИДЕО)

В Коуровской обсерватории до сих пор работает телескоп АЗТ-3, на котором обучалось несколько поколений уральских астрономов. Сейчас он доступен для всех, кто хочет наблюдать за планетами и звездами. «Новый День» побывал на такой экскурсии и делится впечатлениями.

Самый старый телескоп

«Этот телескоп был установлен в 1965 году. Он старый, но очень классный», – рассказала техник Коуровской астрономической обсерватории Мария Малыш. Уральский федеральный университет использует этот инструмент в просветительских целях. В ясную ночь в телескоп можно рассмотреть в подробностях планеты Солнечной системы, галактики и туманности. А еще АЗТ-3 хранит в себе историю о том, как делались первые астрономические открытия на Урале.

«Как проходили наблюдения 60 лет назад? Идеальные условия для них – это ясная, морозная ночь. Астроном приходил сюда в тулупе и валенках, потому что проводил в куполе всю ночь. Он вручную включал телескоп и настраивал его на определенный участок неба. На современном оборудовании все проще – телескоп настраивается с компьютера», – рассказала Мария.

Прочувствовать дух 1960-х в обсерватории можно лично. Чтобы попасть в купол учебного телескопа, нужно открыть люк «монтировочкой», шутят техники. При движении купола во время настройки оборудования у неподготовленных людей часто кружится голова. На экскурсии выяснилось, что люк тоже таит опасность – в него можно случайно упасть, если слишком увлеченно смотреть на звезды.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube